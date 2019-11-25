Протести в Гонконзі, фото: Studio Incendo

https://racurs.ua/ua/n129920-opozyciya-zdobula-perekonlyvu-peremogu-na-vyborah-v-ohoplenomu-protestamy-gonkonzi.html

Ракурс

На місцевих виборах в Гонконзі, де тривають масові акції протесту проти політики центральної влади, переконливу перемогу здобули представники демократичної опозиції.

За даними, які базуються на основі офіційних підрахунків голосів, оголошених співробітниками виборчих комісій, опозиція на проведених у неділю виборах здобула майже 90% із 452 місць у районних радах. Про це повідомляє агентство Assotiated Press.

Таким чином, опозиція контролюватиме щонайменше 17 із 18 районних рад.

Раніше блок проурядових сил контролював три четвертих місць.

Найбільшої невдачі зазнала провідна прокитайська партія Гонконгу, від котрої переміг лише 21 із 182 кандидатів.

На думку експертів, такий результат виборів може змусити Пекін переосмислити свою політику щодо протестів у Гонконзі, котрі тривають вже шість місяців. Районні ради мало влади, але голосування стало своєрідним референдумом щодо громадської підтримки протестів.

Крім того, явка на цих виборах становила 71%, що значно більше ніж на попередніх виборах 2015 року, коли явка склала 47%.

Втім, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вже заявив журналістам під час візиту до Токіо, що Гонконг завжди буде частиною Китаю, незалежно від результатів голосування.

Нагадаємо, у серпні на одну з антиурядових акцій протесту в Гонконзі вийшли приблизно 1,7 млн осіб.