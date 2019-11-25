Протесты в Гонконге, фото: Studio Incendo

https://racurs.ua/n129920-oppoziciya-oderjala-ubeditelnuu-pobedu-na-vyborah-v-ohvachennom-protestami-gonkonge.html

Ракурс

На местных выборах в Гонконге, где продолжаются массовые акции протеста против политики центральной власти, убедительную победу одержали представители демократической оппозиции.

По данным, которые базируются на основе официальных подсчетов голосов, объявленных сотрудниками избирательных комиссий, оппозиция на состоявшихся в воскресенье выборах получила почти 90% из 452 мест в районных советах. Об этом сообщает агентство Assotiated Press.

Таким образом, оппозиция будет контролировать не менее 17 из 18 районных советов.

Ранее блок проправительственных сил контролировал три четверти мест.

Наибольшую неудачу потерпела ведущая прокитайская партия Гонконга, от которой победил лишь 21 из 182 кандидатов.

По мнению экспертов, такой результат выборов может заставить Пекин переосмыслить свою политику в отношении протестов в Гонконге, которые продолжаются уже шесть месяцев. Районные советы имеют мало власти, но голосование стало своеобразным референдумом относительно общественной поддержки протестов.

Кроме того, явка на этих выборах составила 71%, что значительно больше, чем на предыдущих выборах 2015 года, когда явка составила 47%.

Впрочем, министр иностранных дел Китая Ван Й уже заявил журналистам во время визита в Токио, что Гонконг всегда будет частью Китая, независимо от результатов голосования.

Напомним, в августе на одну из антиправительственных акций протеста в Гонконге вышли примерно 1,7 млн человек.