Транзит газу: Україна направила «Газпрому» два проекти договорів

«Газпрому» направлені два проекти договорів щодо транспортування газу, фото: «Главком»

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Україна направила «Газпрому» два проекти договорів щодо транспортування газу.

Про це сьогодні заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Оржеля, якщо відповідний договір вдасться підписати, ціни на газ можуть бути «історично найдешевшими».

Оржель зазначив, що «Газпрому» належить дуже велика кількість газу в європейських газосховищах, що може стати причиною для спекуляцій щодо ціни на тлі можливої зупинки транзиту. Водночас Україна перебуває в активному діалозі з європейськими партнерами, щоб забезпечити підписання цього контракту.

Оржель наголосив, що ці переговори пов’язані з процесом здійснення анбандлінгу «Нафтогазу» (відділення оператора газотранспортної системи від «Нафтогазу»).

Міністр зазначив, що процес анбандлінгу відбувається за графіком, зокрема, в п’ятницю була отримана попередня сертифікація в українського регулятора. На його думку, до 26 грудня Україна матиме повністю сертифікованого оператора.

Контракт щодо транзиту російського газу територією України завершується 31 грудня 2019 року.

Нагадаємо, «Газпром» нещодавно запропонував Україні угоду про транзит газу терміном на один рік. Україна на переговорах намагається підписати з Росією довгостроковий контракт на 10 років.