Нова технологія дозволить виявляти 13 видів раку

https://racurs.ua/ua/n129923-nova-tehnologiya-analizu-krovi-dozvolyt-za-godyny-vyyavlyaty-rak-na-rannih-stadiyah.html

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Розроблена японськими вченими технологія аналізу крові дозволить виявляти 13 видів раку за кілька годин ще на ранніх стадіях захворювання.

За словами розробників, точність цієї методики складає 99%, повідомляє телеканал NHK.

В межах цього тесту підраховується кількість молекул мікро-РНК, які виділяють ракові клітини.

Відповідний аналіз крові здійснюється за допомогою компактного пристрою. Розробники сподіваються, що їхній винахід дозволить знизити вартість обстежень на виявлення онкологічних захворювань.

Протягом наступних декількох років учені проводитимуть подальші випробування з метою комерціалізації цієї технології.

В розробці нового методу виявлення раку брали участь учені з Токійського медичного університету та Національного онкологічного центру Японії разом із фахівцями компанії Toshiba.

Нагадаємо, нещодавно іспанські вчені виявили молекулу, яка регулює розвиток раку.