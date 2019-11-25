Пробное тестирование по ВНО состоится в марте 2020 года

https://racurs.ua/n129925-vno-2020-obnarodovan-grafik-probnogo-testirovaniya-infografika.html

Ракурс

Пробное тестирование по внешнему независимому тестированию (ВНО) состоится в марте 2020 года.

Регистрация участников будет проходить с 3 до 24 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Зарегистрироваться для участия в пробном тестировании можно будет на сайтах региональных центров ВНО. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

21 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, 28 марта — по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому).

В день проведения пробного ВНО каждый пользователь сможет пройти тест по одному предмету.

В УЦОКО отмечают, что пробное тестирование является платным для его участников. Оно осуществляется для того, чтобы будущие абитуриенты могли проверить свои знания и увидеть, над чем им еще нужно поработать.

Стоимость пробного тестирования для участников будет объявлена ​​11 декабря на сайтах региональных центров.

Напомним, в этом году ВНО провалили 53 тыс. абитуриентов.