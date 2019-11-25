Роман Иванисов, фото: 4vlada.com

https://racurs.ua/n129926-nardepa-ivanisova-iskluchili-iz-slugi-naroda-zelenskiy-video.html

Ракурс

Романа Иванисов, который недавно оказался в центре скандала, связанного с его погашенной судимостью, был исключен из партии «Слуга народа».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в видеообращении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По словам Зеленского, Иванисов таким образом стал третьим депутатом, которого исключили из «Слуги народа».

Президент подчеркнул, что такие ситуации возникают, поскольку «Слуга народа» «действительно партия народная», куда набрали обычных «людей из народа».

Зеленский пообещал, что когда в пропрезидентской политсиле будут выявлять «что-то криминальное» или «договорняки», таких людей будут исключать.

Самое главное — это не количество депутатов, хотя это тоже очень важно, а главное — чтобы это были порядочные, честные, профессиональные люди, — подчеркнул президент.

Напомним, бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов на прошлой неделе обнародовал решение суда, в котором Иванисов признается виновным в покушении на групповое изнасилование.