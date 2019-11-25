Ожирение может привести к повреждению мозга у подростков, фото:

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Хотя ожирение связано прежде всего с увеличением веса, последние данные свидетельствуют, что болезнь запускает процесс воспаления в нервной системе, который может повредить важные участки мозга.

Американские ученые, используя МРТ, обнаружили признаки повреждений, которые могут быть связаны с воспалением мозга у подростков с ожирением, сообщает издание EurekAlert.

В своем исследовании ученые использовали методику МРТ под названием диффузная тензорная томография (ДТТ) — технику, которая отслеживает диффузию воды вдоль трактов белого вещества, несущих сигналы мозга. В результате они непосредственно смогли изучить вред, который наносит мозгу ожирение.

В рамках исследования ученые сравнили результаты ДТТ в 59 подростков с ожирением и 61 здорового подростка в возрасте от 12 до 16 лет. По данным ДТТ ученые сформировали показатель, которую называют фракционной анизотропией (ФА). Этот показатель коррелирует с состоянием белого вещества мозга. Уменьшение ФА указывает на увеличение ущерба белому веществу.

Результаты показали снижение значений ФА у подростков, имеющих ожирение, в местах, расположенных в мозолистом теле мозга — пучке нервных волокон, соединяющий левое и правое полушария мозга. Снижение ФА обнаружено также в средней орбитофронтальной извилине, области мозга, связанной с эмоциональным контролем и схеме вознаграждения. В одной из областей головного мозга у пациентов с ожирением не увеличивался показатель ФА.

Изменения мозга, обнаруженные у подростков с ожирением, связанные с важными регионами, ответственными за контроль аппетита, эмоций и когнитивных функций, — отмечают исследователи.

Эта картина повреждения соотносится с некоторыми маркерами воспаления, такими как лептин, гормон, который производят жировые клетки, помогает регулировать уровень энергии и запасы жира. У некоторых людей с ожирением мозг не реагирует на лептин, заставляя их продолжать есть, несмотря на адекватные или чрезмерные запасы жира. Это состояние, известное как устойчивость к лептину, заставляет жировые клетки вырабатывать еще больше лептина.

Ухудшение состояния белого вещества также было связано с уровнем инсулина, гормона, вырабатываемого в поджелудочной железе, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Люди с ожирением часто страдают от инсулинорезистентности, состояния, при котором организм устойчив к воздействию гормона.

Наше исследование показало корреляцию между изменениями мозга и гормонами, такими как лептин и инсулин, — отмечают ученые. — Кроме того, мы обнаружили положительную ассоциацию с маркерами воспаления, что заставляет нас подозревать процесс нейровоспаления, кроме резистентности к инсулину и лептину.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, является ли это воспаление у подростков с ожирением следствием структурных изменений головного мозга.

В будущем мы хотели бы повторить МРТ мозга у этих подростков после профессионального лечения ожирения, чтобы оценить, являются ли изменения мозга обратимыми или нет, — добавляют исследователи.

Напомним, недавно ученые в результате экспериментов над мышами установили, что диеты с высоким содержанием жира способствуют нарушениям в области гипоталамуса мозга, который влияет на метаболизм и вес тела.