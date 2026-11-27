Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n217686-drony-vskryli-marshruty-rossiyan-i-ostanovili-shturm-video.html

Ракурс

Дрони 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зупинили спробу штурмових дій з боку російських загарбників.

Відповідне відео сьогодні, 27 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

Оператори БпЛА 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» викрили маршрути окупантів, а далі — методично винищили ворожу піхоту, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти виявлення та знищення техніки й особового складу ворога, зняті камерами FPV-дронів. Де і коли саме сталися показані події — не уточнюється.