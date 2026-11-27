Последствия российских обстрелов Чернигова 27 ноября, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n217684-rossiyane-nanesli-udar-po-chernigovu-pogib-chelovek-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 27 листопада, вранці завдали удару по території одного з підприємств у Чернігові.

Загинув чоловік, також поранено жінку. Про це повідомляю прес-служби ДСНС та Нацполіції.

Попередньо відомо про одного загиблого, ще одна людина поранена, — розповіли у поліції.

Внаслідок атаки виникла пожежа, її вже ліквідували.

Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).