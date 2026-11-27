Последствия российских обстрелов Изюма, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали комбінованого удару РСЗВ та БпЛА по житловому сектору міста Ізюма на Харківщині.

Одна людина загинула, ще шестеро постраждали. Про це сьогодні, 27 листопада, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникли 3 осередки пожеж. Горіли багатоквартирний житловий будинок, гараж, господарча споруда та автомобілі. Пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки та авто, — розповіли у відомстві.

Тіло загиблої виявили під час ліквідації пожежі у житловій багатоповерхівці.

На місцях подій працювали підрозділи ДСНС та офіцери-рятувальники громади.