Последствия российского удара в Хмельницкой области 27 ноября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі на Хмельниччині — були атаковані складські приміщення одного з підприємств Хмельницького району.

Про це сьогодні, 27 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

На місці події сапери обстежили територію, а вогнеборці цілу ніч боролися з вогнем під постійною загрозою повторних обстрілів, рятуючи суміжні будівлі та майно підприємства, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих і травмованих немає.

Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару залучалися 65 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.