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Последствия российского удара в Хмельницкой области 27 ноября, фото: ГСЧС
Россияне ударили по предприятию в Хмельницкой области — возник пожар (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217678-rossiyane-udarili-po-predpriyatiu-v-hmelnickoy-oblasti-voznik-pojar-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі на Хмельниччині — були атаковані складські приміщення одного з підприємств Хмельницького району.
Про це сьогодні, 27 листопада, вранці повідомила прес-служба ДСНС.
На місці події сапери обстежили територію, а вогнеборці цілу ніч боролися з вогнем під постійною загрозою повторних обстрілів, рятуючи суміжні будівлі та майно підприємства, — розповіли у відомстві. — На щастя, загиблих і травмованих немає.
Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків ворожого удару залучалися 65 рятувальників та 18 одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки.