Поражение российского оккупанта, скриншот видео

https://racurs.ua/n217677-sily-bespilotnyh-sistem-ustanovili-rekord-po-kolichestvu-porajennyh-celey.html

Ракурс

Підрозділи угруповання СБС оновили абсолютний добовий рекорд ураження особового складу противника — 845 окупантів, з них 221 ліквідовано.

Про це сьогодні, 27 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник СБУ Роберт «Мадяр» Бровді.

Загалом протягом доби уражено 2 431 ціль противника. Серед уражених цілей:

845 одиниць особового складу, з них 221 ліквідовано;

67 точок вильоту дронів;

23 РЕБ та засоби РЛС;

158 одиниць автомобільної, спеціальної та інженерної техніки;

один танк та дві бойові броньовані машини;

дві артилерійські системи та один міномет;

24 склади;

695 укриттів та бліндажів;

320 ворожих БпЛА типу «коптер», «крило», «шахед» та «гербера».

Загалом за період з 1 по 26 листопада підрозділи угруповання СБС уразили 53 тич. 248 цілей противника, з них 16 тис. 678 одиниць особового складу.