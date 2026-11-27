Последствия российских атак в Житомирской области, фото: Житомирская ОВА

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Ракурс

Російські загарбники впродовж минулої доби атакували об'єкти енергетичної та логістичної інфраструктури, а також приватні житлові будинки у Житомирському та Коростенському районах.

Про це сьогодні, 27 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Житомирської ОВА

Внаслідок російських атак:

постраждали двоє людей. Одну людину госпіталізовано до медичного закладу;

знищено цивільні автомобілі;

пошкоджено приватні житлові будинки.

Усі пожежі, що виникли внаслідок ворожих ударів, ліквідовано.