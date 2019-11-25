Зеленський у телефонній розмові з Путіним згадав про зникле з кораблів обладнання

Володимир Зеленський, фото: Микола Лазаренко

https://racurs.ua/ua/n129930-zelenskyy-u-telefonniy-rozmovi-z-putinym-zgadav-pro-znykle-z-korabliv-obladnannya.html

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Президент України Володимир Зеленський провів ще одну телефонну розмову зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Під час цієї розмови сторони, зокрема, торкнулися питання нещодавно повернених Україні кораблів, захоплених Росією під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Зазначається, що Зеленський відзначив важливість нещодавнього повернення цих кораблів, проте наголосив на необхідності повернення всього озброєння, обладнання та документації, які на них перебували.

Крім того, сторони обговорили питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна — Росія — ЄС.

Військові катери «Бердянськ» та «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» Росія передала Україні минулого тижня. Згодом стало відомо, що з цих кораблів зникло не лише військове обладнання, а й предмети побуту, зокрема унітази та плафони, а також комплекти спідньої білизни українських моряків.

Нагадаємо, сьогодні під стінами посольства РФ у Києві відбулася акція «Перший український гумконвой для Росії», учасники якої принесли росіянам «гуманітарну допомогу»: унітази, туалетний папір, шкарпетки та нижню білизну.