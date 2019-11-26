Россия в шаге от бана на Олимпиаду: WADA рекомендовало дисквалифицировать РФ на четыре года, фото — Народная правда

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Ракурс

Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года. Под запрет попадают Олимпийские игры 2020 года в Японии, а также любые чемпионаты мира.

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации на четыре года отстранить Россию от соревнований под национальным флагом.

На сайте WADA опубликовали заявление ведомства, в которой объяснили претензии к российскому спорту. Комитет дал такие рекомендации из-за скандала с допинг-пробами российских спортсменов 2012—2015 годов. Там считают, что российская сторона удалила из отчета, переданного организации, «сотни возможных негативных аналитических выводов», а также сведения о том, что в лаборатории могли скрывать данные, подтверждающие российскими спортсменами прием допинга.

Рекомендации комитета следующие:

официальные лица или представители правительства России не могут участвовать или присутствовать на Юношеских олимпийских играх, Олимпийских и Паралимпийских играх, любых крупных спортивных мероприятиях и чемпионатах мира;

Россия не может принимать у себя, а также претендовать или получать право принимать большие мероприятия;

если Россия уже получила право на проведение мероприятия, то его можно отозвать. Россия не может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2032 году;

запретить поднимать флаг России на любом крупном соревновании;

разрешить участвовать в крупных мероприятиях только тем российским спортсменам, которых не подозревали в приеме допинга;

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признать несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, а восстановленные россиянами данные Московского антидопингового агентства — «неполными и не полностью достоверными».

Исполком WADA примет окончательное решение 9 декабря. По данным The New York Times, российским спортсменам, допущенным к соревнованиям, позволят выступать только под нейтральным флагом. Российский гимн на таких соревнованиях также звучать не будет.

Чемпионат Европы по футболу, матчи которого в 2020 годах пройдут в России (Санкт-Петербург), не подпадает под рекомендации комитета. В то же время чемпионат мира по футболу 2022 года под такой запрет попадает, поскольку ФИФА подписало кодекс WADA.

«Ракурс» сообщал, что в октябре в США поддержали введение уголовной ответственности за допинговый заговор — так называемый антидопинговый «Акт Родченкова».