Протесты в Грузии: полиция применила водометы, освобождая президента из окружения активистов, фото — Reuters

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Протесты в Грузии возобновились. Полиция применила водометы, освобождая президента из окружения активистов. МВД Грузии сообщает о новых задержанных участников акции протеста у здания парламента. Полиция забрала с площади в Тбилиси 28 человек, три человека пострадали.

Для разгона протестующих полиция ночью применила водометы. Демонстранты планировали заблокировать вход в парламент и не пустить депутатов на сегодняшнее заседание, сообщает Reuters.

Президента Грузии Саломе Зурабишвили нашли журналисты местного телеканала в одном из небольших ресторанов, расположенных в сотне метров от места проведения масштабной акции протеста.

Около 15 общественных активистов выстроились перед кафе, начали свистеть и скандировать «Рабы!». Одна из активисток настойчиво просила персонал открыть двери, чтобы «пригласить президента на соленые огурцы и джонджоли» — соленья, с которыми обычно подают лобио.

Протестующие обвинили Зурабишвили в том, что ее «не интересует политический кризис в стране», поскольку она «спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции». Президент около часа не могла выбраться из заведения. На место прибыла полиция, которая оттеснила участников акции и вывела президента Грузии к машине.

Акции протеста в Тбилиси начались в середине ноября после того, как парламент отклонил поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему.

Вчера шествие и акция протеста начались на проспекте Руставели. На площади собралось около 15 тыс. человек, на митинге выступили лидеры оппозиции, которые требовали проведения внеочередных выборов.

Через несколько часов у парламента остались только те, кто собирался пикетировать здание. Организаторы пикетов заявили, что намерены сорвать заседание парламента во вторник.

Всю ночь полиция не давала организаторам акции возможность зажечь костер — у них забрали автомобили с дровами и железными бочками. В результате для того, чтобы согреться, демонстранты играли в мяч, танцевали, приносили на площадь горячий чай и кофе.

Грузинские оппозиционеры в беседах с журналистами заявили, что несколько участников акции получили травмы и обморожения из-за применения полицией водомета. Ночью в Тбилиси было около 3 градусов ниже нуля.

Это уже вторая за десять дней крупная акция протеста перед парламентом. Первая была проведена 17 ноября. На следующий день протестующих оттеснили от входов в парламент с помощью полицейского спецназа и водометов. Задержали 37 активистов, обвиняемых в административных правонарушениях.

Грузинская оппозиция проводит акции протеста с 14 ноября, когда в парламенте провалился законопроект о проведении в 2020 году выборов по пропорциональной системе.