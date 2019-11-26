Протести в Грузії: поліція застосувала водомети, звільняючи президента з оточення активістів, фото — Reuters

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Протести в Грузії відновилися. Поліція застосувала водомети, звільняючи президента з оточення активістів. МВС Грузії повідомляє про нових затриманих учасників акції протесту біля будівлі парламенту. Поліція забрала із майдану у Тбілісі 28 осіб, три людини постраждали.

Для розгону протестувальників поліція цієї ночі застосувала водомети. Демонстранти планували заблокувати вхід до парламенту і не пустити депутатів на сьогоднішнє засідання, повідомляє Reuters.

Президента Грузії Саломе Зурабішвілі знайшли ​​журналісти місцевого телеканалу в одному з невеликих ресторанів, розташованих за сотню метрів від місця проведення масштабної акції протесту.

Близько 15 громадських активістів вишикувалися перед кафе, почали свистіти і скандувати «Раби!». Одна з активісток наполегливо просила персонал відкрити двері, щоб «запросити президента на солоні огірки і джонджолі» — соління, з якими зазвичай подають лобіо.

Протестувальники звинуватили Зурабішвілі в тому, що її «не цікавить політична криза в країні», оскільки вона «спокійно вечеряє в двох кроках від акції протесту опозиції». Президент близько години не могла вибратися із закладу. На місце прибула поліція, яка відтіснила учасників акції і вивела президента Грузії до машини.

Акції протесту в Тбілісі почалися в середині листопада після того, як парламент відхилив поправки до Конституції про перехід на пропорційну виборчу систему.

Учора хода і акція протесту почалися на проспекті Руставелі. На площі зібралося близько 15 тисяч осіб, на мітингу виступили лідери опозиції, які вимагали проведення позачергових виборів.

Через кілька годин біля парламенту залишилися тільки ті, хто збирався пікетувати будівлю. Організатори пікетів заявили, що мають намір зірвати пленарне засідання парламенту у вівторок.

Всю ніч поліція не давала організаторам акції можливість запалити багаття — у них забрали автомобілі з дровами і залізними бочками. В результаті для того, щоб зігрітися, демонстранти грали в м’яч, танцювали, приносили на площу гарячий чай і кава.

Поліція застосувала водомети, щоб відтіснити учасників акції опозиції від входів в будівлю парламенту. Учора з вечора понеділка на площі біля парламенту влаштували пікет. Грузинські опозиціонери в бесідах з журналістами заявили, що кілька учасників акції отримали травми і обмороження через застосування поліцією водомета. Вночі в Тбілісі було близько 3 градусів нижче нуля.

Це вже друга за десять днів велика акція протесту перед парламентом. Перша була проведена 17 листопада. Наступного дня протестувальників відтіснили від входів до парламенту за допомогою поліцейського спецназу і водометів. Затримали 37 активістів, звинувачених в адміністративні правопорушення.

Грузинська опозиція проводить акції протесту з 14 листопада, коли в парламенті провалився законопроект про проведення в 2020 році виборів за пропорційною системою.