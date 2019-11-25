Главные новости за 25 ноября: Зеленский подписал закон о незаконном обогащении, «ограбление века» и взрыв в Харькове

Владимир Зеленский подписал закон о незаконном обогащении, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал закон № 263-IX, предусматривающий возвращение ответственности чиновников за незаконное обогащение. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Зеленский сегодня также сообщил, что из «Слуги народа» исключен скандальный депутат Романа Иванисов.

В Германии из расположенного в городе Дрездене музея «Зелёные своды» группа неустановленных лиц похитила коллекцию ювелирных изделий XVIII века. Среди похищено — драгоценности, инкрустированные алмазами и бриллиантами.

В Харькове сегодня около 10.00 утра был взорван автомобиль адвоката Андрея Гагуна, ранее работавшего в органах прокуратуры. В результате инцидента владелец авто получил осколочные порезы на руках. Впоследствии полиция Харькова нашла сожженной машину вероятных подрывников.

Обнародован график пробного тестирования на ВНО 2020 года. Зарегистрироваться на него будущие абитуриенты смогут в январе.

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