Общественное мнение о «новых лицах» в политике резко изменилась - социологи, фото: Википедия

https://racurs.ua/n129903-obschestvennoe-mnenie-o-novyh-licah-v-politike-rezko-izmenilas-sociologi.html

Ракурс

Украинская политика нуждается в профессионалах.

Граждане начали негативно относиться к «новым лицам» в Верховной Раде. Опрос среди украинском провели эксперты фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Не поддерживают избрание депутатами людей, которые никогда не занимались политикой, 41% опрошенных. Позитив в этом увидели лишь 24%. Еще 26% считают, что это может быть и позитивом, и негативом. Сразу после парламентских выборов отсутствие политического опыта у депутатов называли 25% респондентов, а 35% - позитивом.

Избиратели партии «Европейская солидарность» наиболее критичны в заявлениях. Негативным фактом отсутствия опыта у политиков назвали 73%, а 12% считают это позитивом. Те, кто симпатизирует политсиле «Оппозиционная платформа» За жизнь «", также высказывали подобные мысли (соответственно 68% и 13%).

Избиратели партии «Слуга народа» уверены, что отсутствие политического опыта — положительный момент. Таких нашлось 36%. Еще 25% назвали это негативом, а 31% считают, что это может быть как позитивом, так и негативом.

Опросом собрано 2041 анкета. Свои мысли высказывали граждане 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым, которая оккупирована Россией.

Ранее ученые заявили, что избиратели настроены доверять опросам, которые предпочитают их кандидатам. Респонденты считают социологический опрос более достоверным, если в нем лидирует кандидат, которому они отдают предпочтение.