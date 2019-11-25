Громадська думка щодо «нових облич» у політиці різко змінилась – соціологи, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129903-gromadska-dumka-schodo-novyh-oblych-u-polityci-rizko-zminylas-sociology.html

Ракурс

Українська політика потребує професіоналів.

Громадяни почали негативно ставитись до «нових облич» у Верховній Раді. Опитування серед українців провели експерти фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

Не підтримують обрання депутатами людей, які ніколи не займались політикою, 41% опитуваних. Позитив у цьому побачили лише 24%. Ще 26% вважають, що це може бути і позитивом, і негативом. Одразу після парламентських виборів відсутність політичного досвіду у депутатів називали 25% респондентів, а 35% - позитивом.

Виборці партії «Європейська солідарність» найбільш критичні у заявах. Негативним фактом відсутність досвіду у політиків назвали 73%, а 12% вважають це позитивом. Ті, хто симпатизує політсилі «Опозиційна платформа „За життя“», також висловлювали подібні думки (відповідно 68% і 13%).

Виборців партії «Слуга народу» певні, що відсутність політичного досвіду — позитивний момент. Таких знайшлось 36%. Ще 25% назвали це негативом, а 31% вважають, що це може бути як позитивом, так і негативом.

Опитуванням зібрано 2041 анкета. Свої думки висловлювали громадяни 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім автономної республіки Крим, яка окупована Росією.

Раніше науковці заявили, що виборці налаштовані довіряти опитуваннями, які надають перевагу їхнім кандидатам. Респонденти вважають соціологічне опитування більш достовірним, якщо в ньому лідирує кандидат, котрому вони надають перевагу.