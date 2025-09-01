Головне джерело новин українців встановили соціологи

Соціологи назвали головне джерело новин українців у 2025 році, фото: Pix4Free.org

Telegram є головним засобом отримання інформації про актуальні події для українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 1 по 13 квітня, повідомляється на сайті «Рейтингу».

Зазначається, що Telegram-канали постійно або часто (чотири-п'ять днів на тиждень) читає загалом понад половина опитаних (52%).

На другому місці — YouTube (32% дивляться постійно або часто).

Третю сходинку посів Фейсбук — 28%.

Телемарафон «Єдині новини» і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%.

Водночас більшість українців ніколи не отримують інформацію з таких джерел інформації:

84% ніколи не користуються друкованими газетами і журналами;

75% - не отримують інформацію з радіо;

69% - з регіональних медіа;

67% - з регіональних онлайн-медіа;

66% - з міжнародних онлайн-медіа.

Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.