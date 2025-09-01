Головне джерело новин українців встановили соціологи

Ракурсhttps://racurs.ua/
Соціологи назвали головне джерело новин українців у 2025 році, фото: Pix4Free.org
Telegram є головним засобом отримання інформації про актуальні події для українців.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 1 по 13 квітня, повідомляється на сайті «Рейтингу».
Зазначається, що Telegram-канали постійно або часто (чотири-п'ять днів на тиждень) читає загалом понад половина опитаних (52%).
На другому місці — YouTube (32% дивляться постійно або часто).
Третю сходинку посів Фейсбук — 28%.
Телемарафон «Єдині новини» і чати у Viber постійно або часто переглядають 25%.
Водночас більшість українців ніколи не отримують інформацію з таких джерел інформації:
- 84% ніколи не користуються друкованими газетами і журналами;
- 75% - не отримують інформацію з радіо;
- 69% - з регіональних медіа;
- 67% - з регіональних онлайн-медіа;
- 66% - з міжнародних онлайн-медіа.
Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.