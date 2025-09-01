Серед ЗМІ українці найбільше не довіряють «Єдиному телемарафону»

Українці мало довіряють медіа загалом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 1 по 13 квітня, повідомляється на сайті «Рейтингу».

Зазначається, що відносно більше довіри — до Telegram-каналів (29%) і Youtube-каналів (24%). Міжнародним й українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%.

Водночас найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону:

39% не довіряють або скоріше не довіряють;

24% вагаються;

19% важко відповісти.

Також соціологи встановили, що майже 40% респондентів ніколи не перевіряють достовірність інформації, лише 18% роблять це завжди:

Частіше перевіряють достовірність молодь (18−29 років), респонденти з вищою освітою, а також військові і ветерани;

35% вважають, що їм легко або скоріше легко відрізняти правдиву інформацію від неправдивої в медіа, 28% - що їм це робити важко або скоріше важко.

Найпоширеніші практики перевірки достовірності:

використання власної інтуїції та досвіду (34%);

порівняння з кількома авторитетними джерелами (25%).

Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.