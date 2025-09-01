Найбільше українці не довіряють телемарафону — соцопитуванняhttps://racurs.ua/ua/n208817-naybilshe-ukrayinci-ne-doviryaut-telemarafonu-socopytuvannya.htmlРакурс
Українці мало довіряють медіа загалом.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» у період з 1 по 13 квітня, повідомляється на сайті «Рейтингу».
Зазначається, що відносно більше довіри — до Telegram-каналів (29%) і Youtube-каналів (24%). Міжнародним й українським онлайн-медіа скоріше довіряють або довіряють 16%.
Водночас найбільше українці не довіряють єдиному телемарафону:
- 39% не довіряють або скоріше не довіряють;
- 24% вагаються;
- 19% важко відповісти.
Також соціологи встановили, що майже 40% респондентів ніколи не перевіряють достовірність інформації, лише 18% роблять це завжди:
- Частіше перевіряють достовірність молодь (18−29 років), респонденти з вищою освітою, а також військові і ветерани;
- 35% вважають, що їм легко або скоріше легко відрізняти правдиву інформацію від неправдивої в медіа, 28% - що їм це робити важко або скоріше важко.
Найпоширеніші практики перевірки достовірності:
- використання власної інтуїції та досвіду (34%);
- порівняння з кількома авторитетними джерелами (25%).
Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій. У ньому взяли участь 2 тис. респондентів віком від 18 років.