Головні новини за 25 листопада: Зеленський підписав закон про незаконне збагачення, «пограбування століття» та вибух у Харкові

Володимир Зеленський підписав закон про незаконне збагачення, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав закон № 263-ІХ, який передбачає повернення відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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