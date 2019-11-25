Поліція знайшла спалену «євробляху» підривників. Фото: Нацполіція

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Поліція Харкова знайшла спаленою машину ймовірних підривників.

Легковий автомобіль Opel (Опель) правоохоронці виявили на вулиці Пушкінській. Від автівки, якою користувалися ймовірні виконавці злочину, мало що залишилося, оскільки вона практично знищена вогнем. Про це 25 листопада повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, автомобіль був на єврономерах, зараз його оглядають експерти.

Близько 11.52 наряд патрульних поліцейських виявив Opel Vectra з державними знаками європейської реєстрації по вулиці Пушкінській. Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи зникли з місця події. Автомобіль майже повністю знищений вогнем, — заявили в поліції.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, триває розшук підривників.

Нагадаємо, сьогодні близько 10.00 прогримів вибух на вулиці Чайковській біля будинку № 6. Виявилося, що невідомі підірвали автомобіль адвоката Андрія Гагуна, який раніше працював у прокуратурі. Інформацію про вибух правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство).