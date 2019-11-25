Полиция нашла сожженную «євробляху» взрывников. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Полиция Харькова нашла сожженной машину вероятных подрывников.

Легковой автомобиль Opel (Опель) правоохранители обнаружили на улице Пушкинской. От машины, которой пользовались предполагаемые исполнители преступления, мало что осталось, поскольку она практически уничтожена огнем. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, автомобиль был на еврономерах, сейчас его осматривают эксперты.

Около 11.52 наряд патрульных полицейских обнаружил Opel Vectra с государственными знаками европейской регистрации по улице Пушкинской. Вероятно, именно на этой иномарке причастные к совершению преступления лица скрылись с места происшествия. Автомобиль почти полностью уничтожен огнем, — заявили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, ведется розыск подрывников.

Напомним, сегодня около 10.00 прогремел взрыв на улице Чайковской возле дома № 6. Оказалось, что неизвестные взорвали автомобиль адвоката Андрея Гагуна, который раньше работал в прокуратуре. Информацию о взрыве правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).