Взрыв в Харькове: подорвали автомобиль адвоката. Фото: Depo

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Взрыв в Харькове произошел сегодня на улице Чайковской у дома № 6. Был подорван автомобиль адвоката Андрея Гагуна, который ранее работал в органах прокуратуры.

Взрыв произошел около 10.00 утра. По данным пресс-центра облуправления полиции, взорвался автомобиль Toyota Camry, но местные издания отмечают, что был подорван Nissan Qashqai.

В результате взрыва владелец авто получил осколочные порезы на руках. Также были повреждены припаркованные рядом автомобили и выбиты стекла в расположенном у эпицентра взрыва здании.

Вероятные подрывники могли скрыться на евробляхе Opel Vectra синего цвета. В городе и области введен план «Перехват».

Информация о взрыве внесена в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство).

Как сообщает «Depo.Харьков», владельцем подорванного автомобиля и единственным пострадавшим является адвокат Андрей Гагун, который является зятем экс-заместителя прокурора Харьковской области Владимира Суходубова.

Сам Гагун заявил журналистам, что ему угрожали, и связал взрыв со своей адвокатской деятельностью. По его словам, неизвестные подложили взрывное устройство под его авто, которое взорвалось, когда он сел за руль.

Напомним, в начале ноября в Киеве на Житомирской трассе подорвали автомобиль 57-летнего бизнесмена Игоря Сало, которого неоднократно связывали с рейдерскими атаками и «отжимом» предприятий. Тогда погиб его водитель, а сам предприниматель и еще один пассажир авто получили травмы.