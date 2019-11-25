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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Богдан каждый понедельник собирает у Зеленского чиновников для обсуждения политической ситуации (ДОКУМЕНТ)

25 ноя 2019, 12:04
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Андрей Богдан, руководитель Офиса президента Владимира Зеленского, утвердил порядок организации еженедельных совещаний у главы государства.

Совещания у Владимира Зеленского при участии председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народных депутатов, премьер-министра Алексея Гончарука, членов Кабмина и руководителей других центральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в распоряжении главы ОП от 7 октября, сообщают «Українські новини».

В документе, который есть в распоряжении издания указывается, что чиновники собираются у Зеленского по понедельникам в 17.00. В совещаниях принимают участие заместители Богдана, первый помощник Зеленского, руководитель аппарата Офиса президента. При необходимости к совещаниям могут привлечь советников и представителей главы государства.

По информации СМИ, Богдан самостоятельно вносит Зеленскому предложения относительно повестки дня и участников совещания.

Отмечается, что на совещаниях могут обсуждать вопросы основных событий в политической, экономической и социальной сферах жизни, состояния и проблем реализации основ внутренней и внешней политики, координации действий по проведению экономических реформ.

Документ: «Украинские новости»

Документ: «Украинские новости»

Напомним, журналисты установили, что глава Офиса президента Андрей Богдан незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия.


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