Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129893-bogdan-schoponedilka-zbyraie-u-zelenskogo-vysokoposadovciv-dlya-obgovorennya-politychnoyi.html

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Андрій Богдан, керівник Офісу президента Володимира Зеленського, затвердив порядок організації щотижневих нарад у глави держави.

Наради у Володимира Зеленського відбуваються за участю голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, народних депутатів, прем'єр-міністра Олексія Гончарука, членів Кабміну та керівників інших центральних органів виконавчої влади. Про це йдеться в розпорядженні голови ОП від 7 жовтня, повідомляють «Українські новини».

У документі, який є в розпорядженні видання вказується, що високопосадовці збираються у Зеленського щопонеділка о 17.00. У нарадах беруть участь заступники Богдана, перший помічник Зеленського, керівник апарату Офісу президента. При необхідності до нарад можуть залучити радників та представників глави держави.

За інформацією ЗМІ, Богдан самостійно вносить Зеленському пропозиції щодо порядку денного та учасників наради.

Зазначається, що на нарадах можуть обговорювати питання основних подій у політичній, економічній та соціальній сферах життя, стану та проблем реалізації основ внутрішньої і зовнішньої політики, координованості дій щодо проведення економічних реформ.

Нагадаємо, журналісти встановили, що голова Офісу президента Андрій Богдан незаконно отримав державну охорону і номери прикриття.