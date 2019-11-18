Голова ОП Андрій Богдан. Фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n129617-bogdan-nezakonno-otrymav-derjavnu-ohoronu-rozsliduvannya-video.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президента, незаконно отримав державну охорону і номери прикриття.

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Керівник ОП користується автомобілем Tesla, номери цього транспортного засобу «АА 4899 АЕ» збігаються з тими, що були на автомобілі, який раніше привозив співробітників державної охорони обслуговувати весілля сина екс-генпрокурора України Юрія Луценка. Про це йдеться в сюжеті програми Bihus. infо, який опублікований в YouTube.

Майже одночасно з появою номерів прикриття на «Теслі» поряд із Богданом почав з’являтися охоронець Управління державної охорони. Журналісти помітили, що охоронець супроводжував главу ОП в одному із нічних клубів Києва, на НСК «Олімпійський» та низці заходів.

За інформацією авторів програми, 26 липня президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження, яким забезпечив главу Офісу президента Андрія Богдана державною охороною. В сюжеті наголошується, що «в який раз заради примхи Богдана на закон «просто закрили очі» тому що нічого спільного з законом розпорядження на охорону Богдана немає".

Після того, як журналісти попросили Андрія Богдана та Володимира Зеленського прокоментувати використання номерів УГО — на автомобілі глави ОП з’явився новий номер.

Зазначається, що державна охорона не передбачається співробітникам Офісу президента. Держохорона здійснюється лише у Верховній Раді, Кабміні, Конституційному суді, Верховному суді та всій місцях дислокації глави держави. В окремих випадках співробітники УДО можуть охороняти нардепів, суддів, міністрам.

Нагадаємо, народний депутат Антон Поляков, який минулого тижня був виключений із фракції «Слуга народу», заявив, що голова Офісу президента Андрій Богдан приховував інформацію про факти «здачі» за гроші мажоритарних округів у Чернігівській області.