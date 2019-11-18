Поляков звинуватив Богдана у приховуванні фактів про «продаж» округів. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129570-polyakov-zvynuvatyv-bogdana-u-pryhovuvanni-faktiv-pro-prodaj-okrugiv.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президента, приховував інформацію про факти «здачі» за гроші мажоритарних округів у Чернігівській області. Такі звинувачення озвучив нардеп Антон Поляков, який минулого тижня був виключений із фракції «Слуга народу».

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Поляков стверджує, що отримав інформацію від співробітників служби безпеки екс-нардепа Максима Микитася про підкуп Валерія Давиденка, якому Микитась нібито завозив 1,5 млн дол. за програш мажоритарника «Слуги народу» на виборчому окрузі № 206. На інших округах також мали місце підкупи, але суми Полякову не відомі, заявив він сам в інтерв’ю «Новому времени».

Також нардеп уточнив, що на окрузі № 208 навмисно було поставлено слабких кандидатів від «Слуги народу». На думку Полякова, Микитась вже тоді був на гачку в правоохоронних органів і за будь-яку ціну намагався потрапити до Верховної Ради, аби отримати депутатську недоторканність.

На запитання, чому про ці факти він повідомив лише зараз, Поляков відповів, що про «продаж» округів він повідомляв Богдану одразу після виборів і думав, що президент знає про ці порушення.

Поляков заявив, що на зустрічі, під час якої він повідомив про підкупи в округах, були присутні Богдан і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. У відповідь Богдан заявив, що знає про ці факти.

За словами Полякова, коли у вересні він повідомив президенту Володимиру Зеленському, що не хоче повторення на місцевих виборах того, що відбувалося під час парламентських, глава держави дуже здивувався. А Богдан, який перебував поруч із ним, змінився в обличчі, його буквально «перекосило», стверджує нардеп. На думку Полякова, Богдан нічого не розповів президенту, або повідомив власну версію ситуації з округами.

Поляков додав, що після розмови із Зеленським він неодноразово порушував це питання на засіданнях фракції, але реакції не було. Тоді нардеп почав говорити про порушення публічно.

Як повідомляв «Ракурс», Полякова після кількох голосувань проти законопроектів влади викликали «на килим» до Богдана і зажадали пояснень. Пізніше його та ще одного нардепа Анну Скороход виключили із фракції «Слуга народу».