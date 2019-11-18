Поляков обвинил Богдана в сокрытии фактов о «продаже» округов. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n129570-polyakov-obvinil-bogdana-v-sokrytii-faktov-o-prodaje-okrugov.html

Ракурс

Андрей Богдан, глава Офиса президента, скрывал информацию о фактах «сдачи» за деньги мажоритарных округов в Черниговской области. Такие обвинения озвучил нардеп Антон Поляков, который на прошлой неделе был исключен из фракции «Слуга народа».

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Поляков утверждает, что получил информацию от сотрудников службы безопасности экс-нардепа Максима Микитася о подкупе Валерия Давыденко, которому Микитась якобы завозил 1,5 млн долл. за проигрыш мажоритарщика «Слуги народа» на избирательном округе № 206. На других округах также имели место подкупы, но суммы Полякову не известны, заявил он сам в интервью «Новому времени».

Также нардеп уточнил, что в округе № 208 специально были поставлены слабые кандидаты от «Слуги народа». По мнению Полякова, Микитась уже тогда был на крючке у правоохранительных органов и любой ценой пытался попасть в Верховную Раду, чтобы получить депутатскую неприкосновенность.

На вопрос, почему об этих фактах он сообщил только сейчас, Поляков ответил, что о «продаже» округов он сообщал Богдану сразу после выборов и думал, что президент знает об этих нарушениях.

Поляков заявил, что на встрече, во время которой он сообщил о подкупах в округах, присутствовали Богдан и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. В ответ Богдан заявил, что знает об этих фактах.

По словам Полякова, когда в сентябре он сообщил президенту Владимиру Зеленскому, что не хочет повторения на местных выборах того, что происходило во время парламентских, глава государства очень удивился. А Богдан, который находился рядом с ним, изменился в лице, его буквально «перекосило», утверждает нардеп. По мнению Полякова, Богдан ничего не рассказал президенту или сообщил свою версию ситуации с округами.

Поляков добавил, что после разговора с Зеленским он неоднократно поднимал этот вопрос на заседаниях фракции, но реакции не было. Тогда нардеп начал говорить о нарушениях публично.

Как сообщал «Ракурс», Полякова после нескольких голосований против законопроектов власти вызвали «на ковер» к Богдану и потребовали объяснений. Позже его и еще одного нардепа Анну Скороход исключили из фракции «Слуга народа».