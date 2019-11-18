Міністр оборони Андрій Загороднюк. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n129616-povernennya-suden-vvajau-vykonannyam-rosiieu-rishennya-mijnarodnogo-trybunalu-zagorodnuk.html

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Андрій Загороднюк, міністр оборони України, заявив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року судів не є актом доброї волі з боку Москви.

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У Міноброни повернення кораблів, розглядають як виконання Росією рішення міжнародного морського трибуналу. Про це повідомляється в Telegram-каналі.

Я розглядаю ці події як не що інше, як виконання державою-агресором травневого рішення міжнародного морського трибуналу, — йдеться в повідомленні.

За словами очільника оборонного відомства, захоплені бронекатери та буксир продовжать роботу у Військово-морських силах Збройних сил України.

Загороднюк додав, що МОУ працюватиме над створенням потужного флоту, оскільки він стане запорукою стабільності в регіоні.

Як відомо, 25 травня міжнародний трибунал з морського права у справі про захоплення Росією 24 українських моряків зобов’язав Москву негайно звільнити військові кораблі й повернути їх під контроль Києва.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація передала Україні захопоені торік на Азові два броньовані кораблі «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу». Командування ВМС Збройних сил України заявило, що українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України.

Кремль відкидає зв’язок між сьогоднішнім поверненням Україні кораблів та рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.