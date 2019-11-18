Адміністративна відповідальність чиновників. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n129476-v-ukrayini-neobhidno-uhvalyty-kodeks-administratyvnyh-procedur-suddya.html

Ракурс

В Україні треба ухвалити Кодекс адміністративних процедур. Має бути відповідальність влади за сьогодення і майбутнє країни.

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Як заявила в інтерв’ю «Ракурсу» суддя Одеського апеляційного адміністративного суду Лариса Зуєва, справи про екологію в Україні — найважливіший аспект. «Сьогодні влада одна, завтра буде інша, подобається вона комусь чи ні, але може статися так, що нікому не доведеться нічого ділити, адже ділити буде нічого — ми просто не зможемо тут жити», — попереджає вона.

В Україні існує чотири процесуальних кодекси, чотири види судочинства: «У кримінальному, коли ви щось зробили не так, вас посадили в тюрму або покарали позбавленням права обіймати певні посади. Там є злочин — є покарання. У цивільному — ви щось не так зробили, вас покарали: або штраф, або квартиру забрали, або дитину — там є наслідки. Те ж саме і в господарському. А що в адміністративному?»

«Наприклад, суд визнав неправомірними дії якогось чиновника, а його рішення, або дії міськради — недійсними. Далі що? Відповідає далі хто? Забудовані всі прибережні зони, у нас немає парків і зелених зон, все віддається під комерційне будівництво офісів і торговельних центрів», — обурюється суддя.

За її словами, в Україні існує Цивільний кодекс і Цивільний процесуальний, Кримінальний та Кримінальний процесуальний, Господарський та Господарський процесуальний. «А ось тепер найцікавіше: є Кодекс адміністративного судочинства, а матеріального адміністративного кодексу — немає. Ми не можемо через парламент домогтися ухвалення Кодексу адміністративних процедур, де була би прописана відповідальність всіх чиновників і державних органів за свою діяльність», — наголошує суддя.