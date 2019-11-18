Административная ответственность чиновников. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n129476-v-ukraine-neobhodimo-prinyat-kodeks-administrativnyh-procedur-sudya.html

Ракурс

В Украине нужно принять Кодекс административных процедур. Должна быть ответственность власти за сегодняшнее и будущее страны.

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Как заявила в интервью «Ракурсу» судья Одесского апелляционного административного суда Лариса Зуева, дела об экологии в Украине — наиболее важный аспект. «Сегодня власть одна, завтра будет другая, нравится она кому-то или нет, но может случиться так, что никому не понадобится ничего делить, потому что делить будет нечего — мы просто не сможем здесь жить», — предупреждает она.

В Украине существует четыре процессуальных кодекса, четыре вида судопроизводства: «В уголовном, когда вы что-то сделали не так, вас посадили в тюрьму или наказали лишением права занимать определенную должность. Там есть преступление — есть наказание. В гражданском — вы что-то не так сделали, вас наказали: или штраф, или квартиру забрали, или ребенка — там есть последствия. То же самое и в хозяйственном. А что в административном?»

«Например, суд признал неправомерными действия какого-то чиновника, а его решение, или действия горсовета — недействительными. Дальше что? Отвечает-то дальше кто? Застроены все прибрежные зоны, у нас нет парков и зеленых зон, все отдается под коммерческое строительство офисов и торговых центров», — негодует судья.

По ее словам, в Украине существует Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный, Уголовный и Уголовный процессуальный, Хозяйственный и Хозяйственный процессуальный. «А вот теперь самое интересное: есть Кодекс административного судопроизводства, а материального административного кодекса — нет. Мы не можем через парламент добиться принятия Кодекса административных процедур, где была бы прописана ответственность всех чиновников и государственных органов за свою деятельность», — подчеркивает судья.