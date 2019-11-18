Суд закрыл дело против Ульяны Супрун. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n129615-okrujnoy-adminsud-kieva-zakryl-delo-protiv-suprun.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева закрыл дело против бывшего исполняющего обязанности Министерства здравоохранения Ульяны Супрун.

Loading...

Дело было открыто по иску бывшего народного депутата от «Радикальной партии"Игоря Мосийчука. Об этом 18 ноября Супрун сообщила на странице в Twitter.

Окружной административный суд Киева закрыл дело против меня по иску Мосийчука с запретом повторного обращения. Вот так тихо, без истерик истца перед телекамерами. Justice is served, — говорится в сообщении.

Как известно, 5 февраля ОАСК запретил руководителю Министерства здравоохранения Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения до окончательного решения суда по иску тогдашнего нардепа «Радикальной партии» Игоря Мосийчука о некомпетентности Супрун для должности. Фемида запретила Сурпун возглавлять Минздрав, но ей было разрешено выполнять полномочия заместителя министра.

Уже 14 февраля суд отменил временный запрет Супрун возглавлять Минздрав, а 21 марта суд принял к рассмотрению заявление об изменении исковых требований по иску Мосийчука к Супрун. Ее уволили из должности и. о. министра 29 августа.

Напомним, Окружной административный суд Киева 5 августа обязал Государственную миграционную службу предоставить заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Ульяны Супрун гражданства Соединенных Штатов Америки.