Министерство здравоохранения Украины и медицинская реформа. Зоряна Скалецкая. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2442-novoe-ministerstvo-zdravoohraneniya-ukrainy-i-medreforma-vylechit-ili-kastriruet.html

Ракурс

«Пациентские и общественные организации приветствуют решение президента Украины ветировать закон о введении принудительной химической кастрации и требуют не позволить «кастрировать» медицинскую реформу новому руководству Министерства здравоохранения Украины и профильного комитета», — заявили 6 сентября организаторы пресс-конференции «Кастрация медреформы? Первые симптомы».

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«Люди Богатыревой, которые сегодня заходят в Министерство здравоохранения Украины, несут старую систему, они будут разрушать все то, что построила Ульяна Супрун, и все, что принесла реформа. Они хотят оккупировать закупки, вернуть старую систему. Это будет подаваться под соусом, что они хотят продолжить реформу Ульяны Супрун. Вопрос — зачем ее было менять, если ее дело будет продолжаться?» — говорит Дмитрий Шерембей, председатель координационного совета БФ «100% жизнь».

Возмущение спикеров вызвало недавнее решение Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования (ранее носившего название Комитет по вопросам здравоохранения) провести аудит деятельности Министерства здравоохранения Украины в период руководства Ульяны Супрун. По словам Валерия Дубиля, первого заместителя председателя комитета, инициировавшего проверку, это решение поддержали 13 членов комитета из 15 присутствующих (заседание проходило 4 сентября).

Ну и пусть будет аудит! Казалось бы, чему возмущаться. Если ставить во главу угла интересы пациентов, эффективные закупки, а не решение чьих-либо амбиций, злой умысел узкого круга лиц. Медреформа неоднозначна, есть много вопросов, которые нужно решать и быстро исправлять ошибки. Аудиты международных закупок лекарств, проводимые Счетной палатой, раскрыли множество вопиющих нарушений, закончившихся обращением в правоохранительные органы.

Почему до сих пор никто не привлечен к ответу? Почему решение о закупках лекарственных средств нередко принимали далекие от медицины люди, а специалисты были выведены из рабочих групп? Вопросов не счесть. Пресловутая экономия на закупках, ставшая мемом команды Министерства здравоохранения Украины во главе с Ульяной Супрун, неоднозначна. В медицине, чтобы подсчитать экономию, нужно не просто отнять одну цену закупки от другой (более подробно «Ракурс» писал об этом в статье).

Приведем лишь небольшой отрывок из статьи: «Были установлены также нарушения и управленческие просчеты Минздрава при использовании лекарств и вакцин, закупленных за бюджетные деньги 2016‒2017 годов. Так, для онкобольных (детей и взрослых), больных хроническими гепатитами, были закуплены препараты с меньшими сроками годности, чем это прописано в договорах. Эта же участь постигла и вакцину для профилактики бешенства. При этом Минздрав не заручился у международных организаций подтверждением замены препаратов в случае неиспользования их до окончания срока годности. Из-за истечения срока годности не использованы лекарства, вакцины и медизделия по 12 направлениям закупок лекарств на общую сумму 6,75 млн грн, которые были приобретены за счет госбюджета 2015‒2017 годов. Из них почти на 1 млн грн уже утилизировано». И да, утилизация лекарственных препаратов — вещь недешевая.

Кадровая политика в Министерстве здравоохранения Украины и конфликт интересов

Кадровую политику Министерства здравоохранения Украины журналисты не могли не затронуть на первой пресс-конференции главы ведомства Зоряны Скалецкой. Так, она не увидела конфликта интересов в том, что ее советником стал совладелец фармацевтической компании «Интерхим».

«Если мы говорим об Александре Чумаке, у него есть видение, как мы можем сформировать фармполитику. Поверьте, у нас до сих пор не сформирована фармполитика — за все годы. Он сказал, что готов. Напишет — мы посмотрим. Фармполитика — это не закон, это определенные подходы. Если он их подаст и мы сформируем и утвердим правительством — это будет не его или мое желание, а позиция правительства», — отметила глава Министерства здравоохранения Украины.

Что касается Ольги Голубовской, работающей при Раисе Богатыревой, то Скалецкая охарактеризовала ее как лучшего специалиста по биобезопасности. И подчеркнула, что вся работа ее заместителей будет вестись по поручениям министра — без самовольных желаний: «Если кто-то из них будет делать что-то вне поручения министра, это будет вопрос о том, что происходит саботаж».

Нельзя не отметить, что Ольга Голубовская продвигала Государственную программу по вирусным гепатитам, современные схемы терапии не только при главе Министерства здравоохранения Украины Раисе Богатыревой, но как до, так и после нее, начиная от Зиновия Мытника и заканчивая Александром Квиташвили.

Новый министр здравоохранения Украины и приоритеты: осторожный оптимизм и отложенная реформа вторички

Приоритетные направления в работе, озвученные на пресс-конференции Зоряной Скалецкой, внушают осторожный оптимизм. Безусловно, если не останутся лишь заявлениями. Среди приоритетов — эпиднадзор, инфекционная безопасность. В частности, разработка порядка реагирования на инфекционные вспышки. «Сегодня регионы ждут этого от нас, и мы будем это делать в первую очередь», — заявила глава Министерства здравоохранения Украины.

Экстренная медицина с акцентом на стационарах, а не парамедиках: «С 2012 года идет реформа, не закрыто большое количество вопросов, в том числе наличие надлежащей сети отделений интенсивной терапии. На сегодня до сих пор нет расчетов. Проводила переговоры с министром инфраструктуры, в каких регионах в первую очередь надо сделать дороги. Нам это нужно для обеспечения надлежащей работы экстренной медицинской помощи».

Долгожданный (пере)запуск трансплантологии: «Говорила с Минфином и нашими специалистами, собираем совещание. Мы делаем все — на самом деле все — для того, чтобы подготовить и не откладывать снова закон. Надо очень много всего сделать, но это реалистично, если все будут слаженно работать и не будет желающих нам препятствовать».

Доступ всего населения к первичной медицинской помощи, а не только 28 млн подписантов деклараций: «Физическая доступность к врачам. На этой неделе собираются представители регионов. Поскольку вопрос равномерного распределения доступа к учреждениям здравоохранения в регионах абсолютно критический».

Повышение зарплаты врачей первички, у которых она осталась на уровне 5000 грн: «У одних врачей зарплата высокая, у других при той же нагрузке — 5000‒6000 грн (как было раньше). Мы должны защитить наших врачей путем установления определенного процента от тарифа».

Осознание значимости качественных нормативно-правовых актов для трансформации здравоохранения: «Для того чтобы сделать хорошую реформу, нужны специалисты, способные провести анализ ситуации и создать модель, к которой мы должны идти. Далее должен быть инструмент, который называется нормативно-правовые акты. Если они некачественные, несвоевременные, не комплексные, не соответствуют действующему законодательству, то сколько бы мы ни представляли, как выглядит реформа, мы ее не проведем. Представление о законодательных потребностях, необходимых изменениях для приведения в соответствие с европейским законодательством у меня есть».

К сожалению, долгожданная реформа вторичного уровня медицинской помощи с оплатой за пролеченных пациентов Национальной службой здоровья, запланированная командой бывшей главы Министерства здравоохранения Украины Ульяны Супрун, откладывается. Скорее всего, запуска с 1 января не будет. Прозвучала дата 1 апреля. Как оказалось, не готовы тарифы, экономические расчеты, подзаконные акты и сеть региональных автономизированных больниц.