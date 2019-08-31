Экстренная медицинская помощь. Фото: Ракурс

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Ракурс

Высокая температура или зашкаливает давление? Скорее всего, скорая не приедет: подобные жалобы являются поводом для обращения к семейному врачу, а не для экстренной медицинской помощи. При угрожающих жизни состояниях вместо кареты скорой — не удивляйтесь — могут примчаться пожарные. Работы у них не так уж много (пожары, слава богу, не столь частое явление), а оказывать первую медицинскую помощь они обучены. Помогут и оперативно доставят пациента в госпиталь. Куда отправить спасателей, а куда врачей — решают диспетчеры.

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Все вышеизложенное — примерный алгоритм работы экстренной медицинской помощи в странах, которые принято называть цивилизованными. Этот образец был взят на вооружение и Украиной. Если с новшеством — приезд лишь в действительно экстренных случаях (например, проблемы с сердцем, травмы, угрожающие жизни, потеря сознания, температура с судорогами и т. д.) — справиться проще, то как быть со всеми остальными составляющими? Не секрет, что палаты, в которые доставляют европейцев, оборудованы по последнему слову техники. О нехватке бинтов или перчаток здесь слыхом не слыхивали, не говоря уж о лекарствах.

Экстренная медицинская помощь: парамедик и Ко

21 августа 2019 года Кабмин внес изменения в постановление «Об утверждении Типового положения о бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи». Чего следует ожидать, вызывая скорую помощь?

В течение переходного периода (до 2025 года) будут работать три вида бригад экстренной медицинской помощи (ЭМП) — фельдшерская, врачебная и бригада парамедиков. Начиная с 2025 года состав всех бригад ЭМП приведут к единому стандарту — парамедиков. К этому времени фельдшеры по медицине неотложных состояний и медсестры, работающие в бригадах ЭМП, должны получить специальность «парамедик», а водители карет скорой помощи — «экстренный медицинский техник» (проще говоря, пройдя специальные курсы, превратиться в помощников парамедиков).

Если фельдшер может поставить диагноз и назначить лечение, то парамедик — специалист с навыками экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе (способен провести сердечно-легочную реанимацию, остановить кровотечение, оказать первую помощь при ожогах и т. п.). То есть парамедик «заточен» лишь на стабилизацию тяжелого нарушения здоровья и быструю доставку в больницу (10 минут в городах и 20 в сельской местности). Он не разбирается с «менее тяжелыми» пациентами.

Такой механизм действительно неплохо работает во всех цивилизованных странах. Там, где есть идеальные дороги, современный спецавтотранспорт (в частности, реанимобили) и больницы с отделением необходимого профиля. Получив вызов, например, с признаками инсульта, скорая молниеносно доставит больного в медучреждение и своевременно передаст в руки врачам.

Экстренная медицинская помощь: ожидания и реальность

В Концепции реформы системы экстренной медицинской помощи, принятой в мае этого года, много правильных вещей. Главные цели — улучшение качества и доступности медпомощи, повышение престижности профессии экстренного медработника, что подразумевает также достойную оплату его труда.

Надо отметить, что реформа скорой помощи началась еще в 2011 году. Привычно кивая на Запад, ургентную помощь разделили на неотложную и экстренную. Бригады скорой, отобрав у районных больниц, передали в подчинение новосозданным центрам экстренной медицинской помощи (ЦЭМП) на базе областных больниц. Нужно ли уточнять, что областные больницы находятся на значительном расстоянии от многих населенных пунктов?

Планировали так: пациентов, нуждающихся в срочной госпитализации, будут отправлять в новые специализированные отделения, а районные больницы (куда их привозили ранее) — перепрофилируют в больницы планового лечения или хосписы. К глубочайшему сожалению, за все это время достойно оснащенные отделения интенсивной терапии так и не создали (или не оснастили имеющиеся). Команда и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун пошла дальше — решила заменить врачей скорой на парамедиков (привычно не прислушиваясь к профессиональному сообществу).

Те, кто внимательно следит за медицинской реформой, в курсе, что так называемая трансформация второго уровня — больниц — еще не началась. А ведь экстренная медицинская помощь и стационарная — это единое целое. Пациента стабилизировали (наложили жгут для остановки кровотечения), но дальше ему нужна операция. Из-за отсутствия утвержденной логистики и маршрутизации нередки случаи, когда пациентам отказывают в госпитализации или скорая катает больного по всему городу.

«Два года подряд бюджетные деньги перераспределены в пользу амбулаторий первичного звена. Несмотря на то, что более-менее сложными случаями они не занимаются, направляя такие в больницы. Однако больницы продолжают получать мизерные деньги, в основном на зарплату и коммунальные услуги. Есть риск, что в 2020 году ситуация существенно не изменится», — считает Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины.

В этом году реформу скорой начали отрабатывать в пилотах: Киеве, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Одесской и Тернопольской областях (на что в госбюджете-2019 выделили 1 млрд грн). Одно из изменений — внедрение международных протоколов оказания экстренной медицинской помощи. По словам работников скорых, протоколы действительно обновили — перевели на украинский язык, но не адаптировали к нашим реалиям (поэтому там встречаются препараты, не используемые в Украине).

Еще одно новшество — информатизация службы экстренной медицинской помощи. В каретах скорой устанавливают GPS-трекеры, с помощью которых можно отследить их передвижение. Электронная система автоматически подбирает бригады для выезда к тому или иному пациенту (предполагается, что таким образом сократится время ожидания). Как отметил на своей странице в Facebook руководитель проекта по оптимизации работы оперативно-диспетчерских служб Минздрава Роман Ланской, на сегодня создано 14 областных диспетчерских служб, которые присоединились к единой электронной системе «Централь-103». В планах — еще 11.

В Минздраве обещают, что необходимую медицинскую сертификацию получат также спасатели и пожарные, полицейские и проводники, кондукторы общественного транспорта, воспитатели и учителя.

А вот с достойной оплатой труда работников скорых пока не складывается. «За первое полугодие 2019 года из-за постоянного стремления внедрить парамедицину, низкой заработной платы, унижения со стороны пациентов и особенно государственных чиновников из выездных бригад Киевской службы экстренной (скорой) медицинской помощи уволились 300 высококвалифицированных врачей и фельдшеров, — отмечает председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко. — Ежедневно в Киеве из-за отсутствия персонала простаивает 50 машин скорой помощи. Всеукраинская ассоциация скорой, неотложной медицинской помощи и медицины катастроф, директора областных центров экстренной медицинской помощи, профсоюзы и рядовые работники скорой обратились за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому».

Ни одна страна в мире не может себе позволить выезды врачебных бригад к пациенту домой по поводу неосложненного повышения артериального давления или скачка температуры с насморком. Украина тоже не может. Однако у нас уникальная ситуация — бездорожье, нехватка общественного, личного транспорта, а немалая часть населения находится за чертой бедности. Похоже, реформаторы эти «нюансы» упорно не замечают.

Переформатированная служба экстренной медицинской помощи с бригадами парамедиков может успешно заработать. При условии, что до 2025 года все украинские дороги (в том числе и сельские) станут идеальными, все кареты скорых — как следует оборудованными и исправными, а каждая объединенная территориальная община будет иметь современную больницу.