Суд закрив справу проти Уляни Супрун. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129615-okrujnyy-adminsud-kyieva-zakryv-spravu-proty-suprun.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти колишнього виконувача обов’язків Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун.

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Справа була відкрита за позовом колишнього народного депутата від «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це 18 листопада Супрун повідомила на сторінці у Twitter.

Окружний адміністративний суд Києва закрив справу проти мене за позовом Мосійчука з забороною повторного звернення. Ось так тихо, без істерик позивача перед телекамерами. Justice is served, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 5 лютого ОАСК заборонив керівнику Міністерства охорони здоров’я Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я до остаточного рішення суду за позовом тодішнього нардепа «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука про некомпетентність Супрун для посади. Феміда заборонила Сурпун очолювати МОЗ, але їй було дозволено виконувати повноваження заступника міністра.

Вже 14 лютого суд скасував тимчасову заборону Супрун очолювати МОЗ, а 21 березня суд взяв до розгляду заяву про зміну позовних вимог за позовом Мосійчука до Супрун. Її звільнили з посади в. о. міністра 29 серпня.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 5 серпня зобов’язав Державну міграційну службу надати завірену копію документа, що підтверджує припинення Уляни Супрун громадянства Сполучених Штатів Америки.