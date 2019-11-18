Невідомий розстріляв відвідувачів у супермаркеті Walmart. Фото: voindao.ru

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Ракурс

Перестрілка у Сполучених Штатах Америки сталася 18 листопада.

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Збройний інцидент відбувся стався близько 9.54 ранку за місцевим часом у місті Дункан в штаті Оклахома. Невідомий відкрив вогонь у супермаркеті Walmart, внаслідок чого троє осіб людини загинули, включаючи нападника. Про це повідомляє видання Duncan Banner.

За словами керівника міської поліції Денні Форда, нападник був озброєний пістолетом. Стрілянина сталася біля входу у супермаркет, на прилеглій парковці. Один із загиблих встиг перед смертю відкрити вогонь у відповідь і вбити стрілка.

Наразі в місті закриті університет та школи. Діти поки залишаються в навчальних закладах, влада закликає батьків поки не намагатися забрати їх додому.

Нагадаємо, 16 листопада в американському штаті Нью-Джерсі сталася стрілянина на шкільному стадіоні. Надзвичайна подія трапилася під час футбольного матчу шкільних команд у місті Плезантвілл. На трибунах почали стріляти тоді, коли місцева команда почала програвати, внаслідок збройного інциденту постраждали троє осіб.