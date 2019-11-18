Неизвестный расстрелял посетителей в супермаркете Walmart. Фото: voindao.ru

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Ракурс

Перестрелка в Соединенных Штатах Америки произошла 18 ноября.

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Вооруженный инцидент случился около 9.54 утра по местному времени в городе Дункан в штате Оклахома. Неизвестный открыл огонь в супермаркете Walmart, в результате чего три человека погибли, включая нападавшего. Об этом сообщает издание Duncan Banner.

По словам руководителя городской полиции Дэнни Форда, нападавший был вооружен пистолетом. Стрельба произошла у входа в супермаркет, на прилегающей парковке. Один из погибших успел перед смертью открыть ответный огонь и убить стрелка.

Сейчас в городе закрыты университет и школы. Дети пока остаются в учебных заведениях, власти призывают родителей пока не пытаться забрать их домой.

Напомним, 16 ноября в американском штате Нью-Джерси произошла стрельба на школьном стадионе. Чрезвычайное происшествие случилось во время футбольного матча школьных команд в городе Плезантвилл. На трибунах начали стрелять тогда, когда местная команда начала проигрывать, в результате вооруженного инцидента пострадали три человека.