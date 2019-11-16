В США произошла стрельба на школьном стадионе. Фото: lastday.club

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Ракурс

Стрельба на школьном футбольном матче произошла в американском штате Нью-Джерси.

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Чрезвычайное происшествие случилось во время футбольного матча школьных команд в городе Плезантвилл. На трибунах начали стрелять тогда, когда местная команда начала проигрывать матч. Об этом сообщает телеканал NBC.

После вооруженного инцидента игру прекратили, спортсмены и болельщики сбежали со стадиона. Известно, что в результате происшествия пострадали по меньшей мере два человека. Один из пострадавших — маленький мальчик в возрасте от 10 до 14 лет. Пострадавших госпитализировали, пока неизвестно о степени тяжести их ранений.

О задержании лиц, устроивших стрельбу, не сообщается. Также неизвестны мотивы преступления.

Напомним, в ноябре произошла стрельба на территории школы калифорнийского города Санта-Кларита. 16-летний американец в день своего рождения застрелил 16-летняя девушку и 14-летний парня, а еще пять учеников ранил, их доставили в больницу. Это был седьмой подобный инцидент в стране с начала учебного года.