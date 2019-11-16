У США сталася стрілянина на шкільному стадіоні. Фото: lastday.club

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Ракурс

Стрілянина на шкільному футбольному матчі сталася в американському штаті Нью-Джерсі.

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Надзвичайна подія трапилася під час футбольного матчу шкільних команд у місті Плезантвілл. На трибунах почали стріляти тоді, коли місцева команда почала програвати матч. Про це повідомляє телеканал NBC.

Після збройного інциденту гру припинили, спортсмени та вболівальники втекли зі стадіону. Наразі відомо, що внаслідок події постраждали щонайменше двоє осіб. Один із постраждалих — малий хлопчик віком від 10 до 14 років. Постраждалих госпіталізували, наразі невідомо про ступінь важкості їх поранень.

Про затримання осіб, які влаштували стрілянину не повідомляється. Також невідомі мотиви злочину.

Нагадаємо, у листопаді сталася стрілянина на території школи каліфорнійського міста Санта-Кларита. 16-річний американець в день свого народження застрелив 16-річна дівчину та 14-річний хлопця, а ще п’ятеро учнів поранив, їх доставили у лікарню. Ц ебув сьомий подібний інцидент у країні з початку навчального року.