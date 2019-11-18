Министр обороны Андрей Загороднюк. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n129616-vozvraschenie-sudov-schitau-vypolneniem-rossiey-resheniya-mejdunarodnogo-tribunala-zagorodnuk.html

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Андрей Загороднюк, министр обороны Украины, заявил, что возвращение захваченных в ноябре 2018 года судов не является актом доброй воли со стороны Москвы.

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В Миноброны возвращения кораблей, рассматривают как выполнение Россией решения международного морского трибунала. Об этом сообщается в Telegram-канале.

Я рассматриваю эти события как не что иное, как выполнение государством-агрессором майского решения международного морского трибунала, — говорится в сообщении.

По словам главы оборонного ведомства, захваченные бронекатера и буксир продолжат работу в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Загороднюк добавил, что МОУ будет работать над созданием мощного флота, поскольку он станет залогом стабильности в регионе.

Как известно, 25 мая международный трибунал по морскому праву по делу о захвате Россией 24 украинских моряков обязал Москву немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Киева.

Напомним, сегодня Российская Федерация передала Украине захваченные в прошлом году на Азове два бронированных корабля «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу». Командование ВМС Вооруженных сил Украины заявило, что украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.

Кремль отвергает связь между сегодняшним возвращением Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву.