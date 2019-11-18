Председатель ОП Андрей Богдан. Фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n129617-bogdan-nezakonno-poluchil-gosudarstvennuu-ohranu-rassledovanie-video.html

Ракурс

Андрей Богдан, глава Офиса президента, незаконно получил государственную охрану и номера прикрытия.

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Руководитель ОП пользуется автомобилем Tesla, номера этого транспортного средства «АА 4899 АЕ» совпадают с теми, что были на автомобиле, который ранее привозил сотрудников государственной охраны обслуживать свадьбу сына экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко. Об этом говорится в сюжете программы Bihus. infо, который опубликован в YouTube.

Почти одновременно с появлением номеров прикрытия на «Тесле» рядом с Богданом начал появляться охранник Управления государственной охраны. Журналисты отметили, что охранник сопровождал главу ОП в одном из ночных клубов Киева, на НСК «Олимпийский» и ряде мероприятий.

По информации авторов программы, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение, которым снабдил главу Офиса президента Андрея Богдана государственной охраной. В сюжете отмечается, что «в какой раз ради каприза Богдана на закон „просто закрыли глаза“ потому что ничего общего с законом распоряжения на охрану Богдана нет».

После того, как журналисты попросили Андрея Богдана и Владимира Зеленского прокомментировать использование номеров УГО — на автомобиле главы ОП появился новый номер.

Отмечается, что государственная охрана не предусматривается сотрудникам Офиса президента. Госохрана осуществляется только в Верховной Раде, Кабмине, Конституционном суде, Верховном суде и всей местах дислокации главы государства. В отдельных случаях сотрудники УГО могут охранять нардепов, судей, министров.

Напомним, народный депутат Антон Поляков, который на прошлой неделе был исключен из фракции «Слуга народа», заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан скрывал информацию о фактах «сдачи» за деньги мажоритарных округов в Черниговской области.