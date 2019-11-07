Заявление о госизмене: Баканов получил материалы против Богдана, фото — UAZMI

https://racurs.ua/n129122-zayavlenie-o-gosizmene-bakanov-poluchil-materialy-protiv-bogdana-dokument.html

Ракурс

Народный депутат фракции «Европейская солидарноcть» Татьяна Чорновол 7 ноября подала в Службу безопасности Украины заявление о совершении руководителем Офиса президента Андреем Богданом государственной измены.

Loading...

Речь идет о растрате средств госбюджета в интересах России. Подробности текста заявления, которое легло на стол руководителю СБУ Ивану Баканову, Чорновол сообщила в Фейсбук, изложив также копии документа.

Преступление Богдана имеет признаки государственной измены (ст. 111 УК Украины). Он, будучи должностным лицом КМУ в 2010—2014 годах, организовал растрату средств государственного бюджета в размере 3 млрд. грн в интересах Министерства обороны РФ, — написала Чорновил.

Она считает, что следствием преступления Богдана стало финансирование из бюджета Украины Вооруженных сил РФ в период подготовки к нападению на Украину, оккупации и аннексии Крыма. На счета российского оборонного ведомства в 2013 году поступили 36 млн грн.

Кроме того, заявление по делу, которое является подследственным СБУ, касается, по мнению Черновол, и Андрея Портнова, тогдашнего чиновника Администрации президента Виктора Януковича. Нардеп считает Портнова заказчиком преступления.

Не знаю, как там на самом деле было с выбитым зубом Богдана, но это дело на 33 зуба. Баканов, лови! Да, я в этой войне за Баканова. Я ему искренне желаю успеха в деле спасения его друга президента Зеленского от обязательств, данных Коломойскому и Портнову, которые вылились в назначение одиозной личности Андрея Богдана руководителем Офиса президента (фактически вице-президентом) — Чорновол призналась, что «подбрасывает дрова в огонь конфликта между „дорогим другом“ Зеленского Бакановым, и руководителем Офиса президента Богданом».

Ранее нардеп передала в Государственное бюро расследований заявления о расследовании других преступлений Портнова.