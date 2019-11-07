Заява про держзраду: Баканов отримав матеріали проти Богдана, фото — UA-ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n129122-zayava-pro-derjradu-bakanov-otrymav-materialy-proty-bogdana-dokument.html

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Народний депутат фракції «Європейська cолідарніcть» Тетяна Чорновол 7 листопада подала у Службу безпеки України заяву про вчинення керівником Офісу президента Андрієм Богданом державної зради.

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Йдеться про розтрату коштів держбюджету в інтересах Росії. Подробиці тексту заяву, яка лягла на стіл керівнику СБУ Івану Баканову, Чорновол повідомила у Фейсбук, виклавши також копії документу.

Злочин Богдана має ознаки державної зради (ст. 111 КК України). Він, будучи посадовою особою КМУ у 2010−2014 роках, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 млрд. грн в інтересах Міністерства оборони РФ, — написала Чорновол.

Вона вважає, що наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних сил РФ в період підготовки до нападу на Україну і окупації та анексії Криму. На рахунку російського оборонного відомства у 2013 році надійшли 36 млн грн.

Крім того, заява у справі, яка є підслідною СБУ, стосується, на думку Чорновол, й Андрія Портнова, тодішнього чиновника Адміністрації президента Віктора Януковича. Нардеп вважає Портнова замовником злочину.

Не знаю, як там насправді було з вибитим зубом Богдана, але ця справа на 33 зуби. Баканов, лови! Так, я в цій війні за Баканова. Я йому щиро зичу успіху в справі порятунку його друга президента Зеленського від зобов’язань, даних Коломойському і Портнову, які вилилися в призначення одіозної особи Андрія Богдана керівником Офісу президента (фактично віце-президентом), — Чорновол зізналася, що «підкидає дрова у вогонь конфлікту між „любим другом“ Зеленського Бакановим, і керівником Офісу президента Богданом».

Раніше нардеп передала в Державне бюро розслідувань заяву про розслідування інших злочинів Портнова.