Скандал на Банковій: Богдан показав зуби у мережі, щоб прокоментувати чутки про бійку з Бакановим, фото — politarena.info

https://racurs.ua/ua/n128917-bogdan-pokazav-zuby-u-mereji-schob-prokomentuvaty-chutky-pro-biyku-z-bakanovym-na-bankoviy-foto.html

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Керівник Офісу президента Андрій Богдан був вимушений показати у мережі свої зуби, щоб прокоментувати чутки про бійку на Банковій, яка буцімто сталася у нього з головою Служби безпеки України Іваном Бакановим.

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Богдан 2 листопада оприлюднив фото, на якому він в образі героя Хеловіну перебуває в розважальному закладі. Припускають, що глава офісу Зеленського посміхається, щоб умисно показати цілі зуби, які йому, за чутками, мали вибити минулого тижня під час бійки на Банковій.

Баканов, не ставай на моєму шляху! Наступного разу вип’ю всю кров. Будеш кішкам хвости крутити! — прокоментував фото Богдан.

Пост у Фейсбук став відповіддю керівника ОП на заяву у Фейсбук екс-речника СБУ, екс-радник міністра МВС, головного редактора сайту ОРД Станіслава Речинського. Він вчора повідомив про резонансні розбірки вищих посадових осіб держави навколо призначень у СБУ.

У пості йшлося, очевидно, про генерала СБУ Василя Вовка, який вже двічі очолював Головне слідче управління СБУ України.

Згодом цю інформацію підтвердила й журналіст Соня Кошкіна.

Фактаж весь підтверджую — перевірила. І по Богдану теж. Оцінки і акценти у мене дещо інші, але поки залишу їх при собі — зараз важливий саме фактаж, — заявила Кошкіна.

Припускають, що саме слова Кошкіною й прокоментував Богдан, адже додав в кінці посту про «кішкам хвости крутити».

Згодом Речинський ще раз «вийшов в ефір» у Фейсбук і до попередньої інформації додав, що кабінет Баканова прослуховувало НАБУ.