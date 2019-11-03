Скандал на Банковой: Богдан показал зубы в сети, чтобы прокомментировать слухи о драке с Баканов, фото — politarena.info

https://racurs.ua/n128917-bogdan-pokazal-zuby-v-seti-chtoby-prokommentirovat-sluhi-o-drake-s-bakanovym-na-bankovoy-foto.html

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Руководитель Офиса президента Андрей Богдан был вынужден показать в сети свои зубы, чтобы прокомментировать слухи о драке на Банковой, которая якобы произошла у него с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

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Богдан 2 ноября обнародовал фото, на котором он в образе героя Хэллоуина находится в развлекательном заведении. Предполагается, что глава офиса Зеленского улыбается, чтобы умышленно показать свои целые зубы, которые ему, по слухам, должны были выбить на прошлой неделе во время драки на Банковой.

Баканов, не становись на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить! — прокомментировал фото Богдан.

Пост в Фейсбук стал ответом руководителя ОП на заявление в Фейсбук экс-спикера СБУ, экс-советника министра МВД, главного редактора сайта ОРД Станислава Речинского. Он вчера сообщил о резонансных разборки высших должностных лиц государства вокруг назначений в СБУ.

В посте речь шла, очевидно, о генерале СБУ Василие Вовке, который уже дважды возглавлял Главное следственное управление СБУ Украины.

Впоследствии эту информацию подтвердила и журналист Соня Кошкина.

Фактаж подтверждаю — проверила. И по Богдану тоже. Оценки и акценты у меня несколько другие, но пока оставлю их при себе — сейчас важен именно фактаж, — заявила Кошкина.

Предполагают, что именно слова Кошкиной и прокомментировал Богдан, поскольку добавил в конце поста фразу «кошкам хвосты крутить».

Впоследствии Речинский еще раз «вышел в эфир» в Фейсбук и к предыдущей информации добавил, что кабинет Баканова прослушивало НАБУ.