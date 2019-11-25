В Іспанії затримано субмарину з 3 тис. кг кокаїну, фото: pxhere

https://racurs.ua/ua/n129891-v-ispaniyi-zatrymano-submarynu-z-3-tys-kg-kokayinu.html

Ракурс

Субмарина з 3 тис. кг кокаїну на борту затримана іспанською поліцією.

Підводний човен з наркотиками знаходився біля узбережжя Галісії в північно-західній частині країни. Про це повідомляє El Pais.

Судно було зроблено в Гайані, але в Європу прибуло з Колумбії. Довжина субмарини становить 22 метри. Два члени екіпажу, еквадорці, були заарештовані.

Як зазначають співробітники видання, транспортний засіб «експлуатувався роками». Субмарина, на їхню думку, могла робити «як мінімум дві поїздки з вантажем на рік».

Підводні човни, за даними правоохоронних органів, регулярно використовуються наркокартелями для транспортування наркотиків з Латинської Америки на територію США. В 2006 році журналісти дізнались, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки. Їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

Нагадаємо, у жовтні біля берегів Колумбії виловили наркоторговців, які дрейфували в Тихому океані на тонні кокаїну. Вони на човні перевозили кокаїн, але судно затонуло після зіткнення з великою хвилею. Троє осіб дрейфували на воді на пластикових пакетах з понад 1,2 т наркотиків.