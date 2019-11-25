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В Іспанії затримано субмарину з 3 тис. кг кокаїну, фото: pxhere

В Іспанії затримано субмарину з 3 тис. кг кокаїну

25 лис 2019, 11:46
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Субмарина з 3 тис. кг кокаїну на борту затримана іспанською поліцією.

Підводний човен з наркотиками знаходився біля узбережжя Галісії в північно-західній частині країни. Про це повідомляє El Pais.

Судно було зроблено в Гайані, але в Європу прибуло з Колумбії. Довжина субмарини становить 22 метри. Два члени екіпажу, еквадорці, були заарештовані.

Як зазначають співробітники видання, транспортний засіб «експлуатувався роками». Субмарина, на їхню думку, могла робити «як мінімум дві поїздки з вантажем на рік».

Підводні човни, за даними правоохоронних органів, регулярно використовуються наркокартелями для транспортування наркотиків з Латинської Америки на територію США. В 2006 році журналісти дізнались, що подібні субмарини відправляли до Іспанії і Африки. Їх так жодного разу і не вдалося конфіскувати.

Нагадаємо, у жовтні біля берегів Колумбії виловили наркоторговців, які дрейфували в Тихому океані на тонні кокаїну. Вони на човні перевозили кокаїн, але судно затонуло після зіткнення з великою хвилею. Троє осіб дрейфували на воді на пластикових пакетах з понад 1,2 т наркотиків.


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