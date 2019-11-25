В Испании задержали субмарину с 3 тыс. кг кокаина, фото: pxhere

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Ракурс

Субмарина с 3 тыс. кг кокаина на борту задержана испанской полицией.

Подлодка с наркотиками находилсь у побережья Галисии в северо-западной части страны. Об этом сообщает El Pais.

Судно было сделано в Гайане, но в Европу прибыло из Колумбии. Длина субмарины составляет 22 метра. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.

Как отмечают сотрудники издания, транспортное средство «эксплуатировалось годами». Субмарина, по их мнению, могла делать «как минимум две поездки с грузом в год».

Подводные лодки, по данным правоохранительных органов, регулярно используются наркокартелями для транспортировки наркотиков из Латинской Америки на территорию США. В 2006 году журналисты узнали, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку. Их так ни разу и не удалось конфисковать.

Напомним, в октябре у берегов Колумбии выловили наркоторговцев, дрейфовали в Тихом океане на тонне кокаина. Они на лодке перевозили кокаин, но судно затонуло после столкновения с большой волной. Три человека дрейфовали на воде на пластиковых пакетах с более 1,2 т наркотиков.